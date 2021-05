Paranaense

PARANAENSE: Três semifinalistas serão conhecidos nesta quinta!



FC Cascavel e Azuriz entram em campo em vantagem após venceram no primeiro jogos, enquanto Cianorte e Londrina empataram

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 19 (AFI) – Os três primeiros semifinalistas do Campeonato Paranaense serão conhecidos nesta quinta-feira. FC Cascavel e Azuriz entram em campo em vantagem após venceram no primeiro jogos, enquanto Cianorte e Londrina empataram. Paraná e Athletico ainda não jogaram.

TODOS OS ESTADUAIS

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

OS JOGOS



O FC Cascavel, único invicto, venceu o Maringá por 2 a 1 e agora joga por um empate para avançar. Mesma situação do Azuriz, que bateu o Operário, líder da primeira fase, por 1 a 0. No outro duelo, Londrina e Cianorte empataram por 1 a 1 e o confronto segue totalmente aberto.

PARANÁ X ATHLETICO

A única semifinal que não foi realizada foi entre os times da capital. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou liminar do Furacão e suspendeu o clássico, pois as datas não respeitaram intervalo de 66 horas no primeiro jogo, o que é verdade. A FPF ainda não remarcou as partidas.

REGULAMENTO



Quartas de final, semifinais e final serão realizados em turno e returno. O clube melhor classificado faz o segundo jogo em casa e, em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.