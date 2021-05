Parcelar o imposto de renda: descubra se vale a pena

É possível parcelar o imposto de renda em até 8 vezes, porém vale a pena realizar o pagamento desta forma? Leia este artigo até o final e veja o que dizem os especialistas no assunto.

Afinal pagar à vista ou parcelar o imposto de renda? O que é mais vantajoso? Siga a recomendação de especialistas e escolha a melhor possibilidade dentro das suas condições financeiras.

Parcelar o imposto de renda ou não, eis a questão? Mais um dilema da vida moderna que nós podemos te ajudar a resolver.

Quem pode parcelar o imposto de renda?

Importante mencionar que há algumas regras para o parcelamento, como o imposto de renda ser superior a R$ 100,00.

Outro ponto é que é possível parcelar em 8 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$ 50.

Ou seja, para parcelar em oito vezes você deve ter pelo menos R$ 450 de imposto a pagar para a Receita Federal, caso contrário terá que pagar em número de parcelas inferior.

Não é possível parcelar o valor devido referente a devolução do auxílio emergencial, apenas os valores devidos em relação a declaração de renda, lucros e bens.

Pagar à vista X pagar parcelado

Não existe resposta pronta e não é possível recomendar que o pagamento do imposto de renda seja feito de maneira x o y, mas é importante se atentar para as desvantagens que surgem com o parcelamento.

Veja abaixo as características do pagamento do valor do imposto de renda a vista ou parcelado:

Pagamento parcelado

Juros de 1% do valor da parcela;

Correção do valor pela Selic;

Parcelamento é realizado por meio de instituições financeiras conveniadas a Receita Federal;

Parcelamento só é possível com débito automático;

Vencimento das parcelas até o final do ano;

Pagamento a vista

Pagamento do valor em cota única até 31/05;

Não há juros sobre o valor;

Pagamento feito de forma integral;

Vale a pena parcelar o imposto de renda?

Neste caso, é necessário avaliar sua situação financeira. Se você consegue se apertar e pagar o imposto de uma vez é interessante, já que se livra da cobrança de juros.

“Como o pagamento parcelado envolve cobrança de juros, se a pessoa deixar o dinheiro investido na poupança ou em um fundo de renda fixa, a rentabilidade será menor do que os juros que ela vai pagar no parcelamento. Portanto, não vale a pena parcelar para quem tem o dinheiro para pagar à vista”, afirmou à Uol, Henrique Castro, professor de finanças da FGV EESP.

Já se você não tem o dinheiro, é necessário parcelar. Os juros do parcelamento são menores do que se você pegasse um empréstimo, por exemplo.