Parecia a Alemanha! STF autoriza provas do concurso da PF neste domingo para 321 mil candidatos

Não foi o jogo da Alemanha contra o Brasil, mas a votação realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 21 de maio, fez os estudantes do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021) relembrarem o fatídico placar de 7 a 1 dos alemães contra os brasileiros na Copa do Mundo de 2014.

Isso porque os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram quase que unanimemente pela manutenção das provas do concurso da Polícia Federal neste domingo, 23 de maio. Até o fechamento desta reportagem, o STF decidiu com 6 votos favoráveis para manutenção das provas e 1 contra a aplicação das provas, resultando em um placar de 6 a 1.

Sendo assim, os exames do concurso da PF estão confirmados presencialmente para mais de 321 mil candidatos neste domingo (23).

Suspensão das provas 1 x 6 Manutenção das provas

Edson Fachin – o ministro, também relator, votou contra a realização das provas no dia 23 e optou pelo adiamento das provas. Fachin pede a suspensão do edital de nº9, o de convocação, que confirmou as provas em 23 de maio.

Alexandre de Moraes – o ministro foi o primeiro a votar a favor das provas no dia 23. A votação está empatada, 1×1.

Dias Toffoli – o ministro desempata a votação e acompanha a divergência de Alexandre de Moraes e votou pela manutenção da prova e contra o adiamento.

Carmen Lúcia – a ministra vota contra a suspensão e opta pela manutenção das provas no próximo domingo, 23.

Marco Aurélio – ministro vota contra a suspensão e opta pela manutenção das provas no próximo domingo, 23.

Luiz Fux – ministro vota contra a suspensão e opta pela manutenção das provas no próximo domingo, 23.

Nunes Marques – a TV Justiça confirmou o voto do ministro Kassio Nunes Marques. Ele também divergiu de Fachin e foi a favor a manutenção das provas e não adiamento.

Agora, 6 a 1! Vai ter prova do concurso da PF neste domingo, 23.

Memes tomaram conta das redes sociais

DPU entrou com ação

A Defensoria Pública da União ingressou com uma ação popular para adiar as provas do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021), marcadas para o próximo domingo, 23 de maio. A DPU entrou com a petição por volta das 11 horas desta quinta-feira, 20.

A defensoria ingressou por dependência, na qualidade de amicus curiae. O documento foi assinado e despachado pelo defensor Nacional de Direitos Humanos, André Porciúncula.