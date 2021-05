Participantes mostram aparência antes e depois do No Limite

Com o fim da gravação do ‘No Limite’, os participantes passaram a interagir com os seguidores nas redes sociais e alguns chegaram a fazer um “antes e depois” da aparência. Foram dias debaixo do sol, com comida regrada e muitos perrengues, o que fez com que a fisionomia dos ex-BBBs mudassem.

Foto: Reprodução / Instagram

Arcrebiano, o Bil do BBB 21, mostrou um vídeo em que ele aparece com a barba grande e os cabelos bagunçados. E logo depois a versão “mundo real”, com tudo alinhado.

Rodolffo, que ficou confinado com Bil no BBB, até brincou com a situação. “Oloko bastião”.

Paula, do BBB 18, foi outra participante que mostrou o antes e depois. Ela explicou aos seguidores que perdeu muito peso.

Foto: Reprodução / Instagram