PAT de Jales – SP anuncia novas vagas de Emprego; veja os cargos

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jales – SP anuncia a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS NÍVEL Eletricista Fotovoltaico Não exige Eletricista de Baixa Tensão Ensino Médio Completo ou Técnico Completo Garçom Ensino Fundamental Completo Auxiliar de Sushiman Ensino Fundamental Completo Montador Ensino Fundamental Gestor de Operações Agrícolas (CTT) Superior Completo em Agronomia Gestor de Operações Agrícolas (tratos culturais) Superior Completo em Agronomia Mecânico Agrícola Não exige Mecânico de Auto Não exige

PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na unidade do PAT local, situado na Avenida da Integração, nº 2689, Jardim Trianon (no Poupatempo, próximo ao Samu) e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Jales – SP