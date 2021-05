PAT Indaiatuba concentra 131 vagas de emprego

Está em busca de uma oportunidade de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Indaiatuba está com 131 vagas de emprego disponíveis nesta semana. De acordo com a Prefeitura da cidade há chances para todos os níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao ensino superior, em diferentes posições e áreas de atuação.

Os interessados podem se candidatar às funções de Açougueiro (a), Agente de inspeção, Ajudante de obras, Ajudante de pintor, Ajudante de serralheiro, Assistente de vendas, Atendente de balcão, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de linha de produção, Auxiliar de manutenção predial, Balconista, Caldeireiro (a), Carpinteiro (a), Coletor (a) de lixo domiciliar, Coordenador (a) de restaurante, Cozinheiro (a), Desenhista mecânico, Eletricista, Encarregado (a) de orçamento, Engenheiro (a) de produção, Farmacêutico (a), Garçom/garçonete, Marceneiro (a), Mecânico (a), Monitor (a) de sistemas eletrônicos de segurança externo, Motorista, Oficial de Manutenção Predial, Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, Operador (a) de caixa, Operador (a) de empilhadeira, Operador (a) de vendas, Pedreiro (a), Pintor (a) de automóveis, Porteiro (a), Recepcionista, Serralheiro (a), Servente de pedreiro, Técnico (a) de planejamento de produção, Técnico (a) eletrônico (a), Vendedor, Vigilante, Zelador (a), entre outras.

Como concorrer às vagas ofertadas pelo PAT Indaiatuba

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis no PAT Indaiatuba devem entrar em contato com o serviço pelo telefone (19) 3816-9252, indicar o cargo desejado e agendar o atendimento.

O serviço está localizado na Rua 24 de Maio, 1.670, e funciona diariamente das 8h às 15h. Dúvidas e mais informações sobre as posições podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho.