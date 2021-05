Patrícia Leitte revela sexo com Kaysar no ‘BBB 18’: ‘Muito coelho, muito rápido’

Patrícia Leitte resolveu, finalmente, esclarecer uma questão sobre sua participação e seu envolvimento com Kaysar no “Big Brother Brasil 18”. Hoje influenciadora digital, a ex-BBB revelou que fez sexo com seu companheiro de confinamento dentro da casa. Na cena, que deixou muitos espectadores em dúvida na época, os dois se movimentam embaixo do edredom enquanto Ana Clara aparece lendo no mesmo quarto.