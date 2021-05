Patrick de Paula é representante do Palmeiras em time da semana da Libertadores

Através das redes sociais, a Conmebol divulgou a seleção da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O volante Patrick de Paula é o único representante do Palmeiras no time da semana.

Na goleada por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle, do Equador, na última terça-feira, Patrick foi titular, marcando o terceiro tento alviverde.

Por outro lado, o atacante Rony ficou de fora da seleção. Autor de dois gols no triunfo sobre a equipe equatoriana, o camisa 7 foi eleito o melhor em campo e acabou indicado a melhor jogador da segunda rodada do torneio continental.

Além de Patrick de Paula, o goleiro Carlos Olses (Deportivo La Guaira), os zagueiros Juan Cáceres (Racing), Víctor Cuesta (Internacional) e David Martínez, os meias Jarlan Barrera (Atlético Nacional), Richard Ortiz (Olímpia) e Sebastian Villa (Boca Juniors) e os atacantes Fred (Fluminense), Gonzalo Bergessio (Nacional) e Gabigol (Flamengo) também figuram no time da semana da Libertadores.

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras lidera o Grupo A da competição continental, com seis pontos. O próximo compromisso do Verdão pelo torneio será contra o Defensa y Justicia, na terça-feira, na Argentina. Antes, o time de Abel Ferreira enfrenta o Santo André no Canindé, no domingo, pelo Campeonato Paulista.