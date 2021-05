PAULISTA A2: Água Santa e São Bernardo na final e garantem o acesso

Paulista

PAULISTA A2: Água Santa e São Bernardo são finalistas e garantem o acesso



Água Santa confirmou seu favoritismo diante do Rio Claro, enquanto o Oeste não soube vencer e perdeu a vaga nos pênaltis

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Bernardo do Campo, SP, 27 (AFI) – Água Santa e São Bernardo são os novos integrantes do Campeonato Paulista de 2022. Eles garantiram o acesso nesta quinta-feira à noite quando foram realizados os jogos de volta das semifinais. Agora eles vão disputar o título em dois jogos. Nesta sexta-feira às 10 horas vai acontecer uma reunião para definir as duas datas das finais, sem vantagem para nenhum finalista.

SÓ UMA DERROTA

Para chegar à decisão, o Água Santa empatou com o Rio Claro, por 2 a 2, e já tinha vencido fora por 2 a 0. Fechou a fase com quatro pontos. O Água Santa foi segundo colocado na fase de classificação, com 31 pontos, terminando de forma invicta. Só perdeu a invencibilidade nas quartas para a Portuguesa, por 2 a 1. Caiu em 2020 e volta em 2022.

Paulo Farias cumprimenta Sérgio Guedes

CRESCEU NA HORA CERTA

O São Bernardo empatou com o Oeste por 1 a 1, mesmo resultado do primeiro jogo. Nos pênaltis, o São Bernardo levou a melhor: 5 a 3. A última participação do são Bernardo no Paulistão aconteceu em 2017.

O São Bernardo ficou em quinto lugar na primeira fase com 23 pontos, mas cresceu de produção nas quartas diante do Atibaia e depois nas semifinais diante do Oeste, que teve a melhor campanha na fase inicial com 36 pontos e 11 vitórias.

EMPATE SOBE O ÁGUA

No estádio Primeiro de Maio, o Água Santa entrou em campo mais tranquilo com a vantagem obtida no primeiro jogo, com a vitória por 2 a 0. Poderia perder por até um gol de diferença. O confronto foi bastante disputado e terminou 2 a 2.

O Água saiu na frente com Bambam aos 36 minutos do primeiro tempo, mas o Rio Claro empatou com Cesinha, aos três minutos do segundo. Os outros gols saíram na parte final do jogo. Rhuan colocou o Água Santa na frente aos 33 minutos, porém, Thiaguinho empatou aos 42.

Água Santa só sofreu uma derrota na competição. Foto: Ale Vianna

PÊNALTIS GARANTEM SÃO BERNARDO

Na Arena Barueri, Oeste e São Bernardo empataram por 1 a 1. João Carlos, de cabeça, abriu o placar para o São Bernardo, mas Zeca empatou aos 22 minutos. No segundo tempo os dois times foram muitos cautelosos, não marcaram gol e foram definir a vaga nos pênaltis.

O lateral Salomão, do Oeste, chutou no travessão e o São Bernardo confirmou com os chutes de Patrick, Léo Castro, Renan Diniz, Rafael Costa e Gionnotti. Embora Léo Arthur, De Paula e Léo Ceará tenham marcado para o Oeste não houve necessidade da quinta cobrança.