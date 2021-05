Paulista A2: Água Santa ganha reforço de Luan Dias para a finalíssima

Paulista

Paulista A2: Água Santa ganha reforço para a finalíssima contra São Bernardo



Água Santa, pela primeira vez na final, chega com dez vitórias, nove empates e só uma derrota

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Diadema, SP, 30 (AFI) – O técnico Sérgio Guedes tem boas notícias para a finalíssima do Campeonato Paulista da Série A2 nesta segunda-feira, às 17h30, contra o São Bernardo no Canindé, em São Paulo. O meia Luan Dias, expulso no jogo do acesso e suspenso na partida de ida da final, está de volta ao time titular do Água Santa e deverá ficar com a vaga de Giovanni Pavani.

Netuno terá reforço na finalíssima. (Foto: Michael Sanches / Água Santa)

O Netuno não tem jogadores suspensos e todos os atletas tiveram resultado negativo para Covid-19. O zagueiro Rodrigo Sam e o atacante Nando, por outro lado, seguem entregues ao departamento médico. Sam está com lesão na panturrilha e Nando sofre com o posterior da coxa.

Na ida, em São Bernardo do Campo, nada de gols. Agora, o vencedor dará a volta olímpica. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Água Santa disputará pela terceira vez o Paulistão. O Netuno esteve na elite em 2016 e 2020. Nas duas ocasiões foi rebaixado.

O Água Santa, pela primeira vez na final, chega com dez vitórias, nove empates e só uma derrota. Aproveitamento de 65%.