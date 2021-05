Paulista

PAULISTA A2: Água Santa, São Bernardo e Rio Claro largam na frente nas quartas



Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – Água Santa, São Bernardo e Rio Claro largaram na frente nas quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A2, nesta quarta-feira, quando foi disputada a rodada de ida. Em Piracicaba aconteceu o único empate entre XV de Novembro e Oeste.

A rodada de volta, também com portões fechados por conta da pandemia de Covid-19, será realizada na sexta-feira. Todos os jogos serão transmitidos pela Rádio FUTEBOL INTERIOR, como aconteceu na ida. Além da WEB, pelo Facebook e Youtube.

Água Santa, ainda invicto, derrubou a Lusa no Canindé

ÁGUA SANTA VENCE LUSA

O sonho da Portuguesa voltar à elite de São Paulo ficou mais distante e deve ser adiado para a próxima temporada. Mesmo atuando no Canindé, a Lusa perdeu por 2 a 0 para o Água Santa e agora precisará reverter esta vantagem fora de casa para chegar às semifinais.

Uma missão quase impossível, tendo em vista que o adversário é o único invicto até agora. A Lusa teria que vencer por dois gols de diferença para levar a definição da vaga para os pênaltis, ou ganhar por três gols, como um 3 a 0, e avançar direto.

Mas a Portuguesa vai precisar melhorar muito para atingir seu objetivo. Nesta noite teve pela frente um adversário muito bem posicionado em campo e que conseguiu seus gols com merecimento. O lateral Rhuan fez 1 a 0 aos 35 minutos do primeiro tempo, enquanto Dadá Belmonte ampliou aos quatro minutos da etapa final.

RIO CLARO VIRA

Pela manhã, em Bragança Paulista, o Red Bull saiu na frente com Wallison, de cabeça, mas levou a virada do Rio Claro, que marcou com Jean, de pênalti, e Júnior Timbó. Na volta, em Rio Claro, o time rioclarense pode empatar para ficar com a vaga.

XV e Oeste empataram sem gols em Piracicaba

SÃO BERNARDO APERTADO

À tarde, no 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo, o time da casa venceu por 1 a 0 o Atibaia em jogo bastante equilibrado. O gol da vitória foi anotado por João Carlos, de cabeça. O São Bernardo tem a vantagem do empate no jogo de volta.

EMPATE NO BARÃO

À noite no estádio Barão da Serra Negra, XV de Piracicaba e Oeste empataram por zero a zero. Na volta na Arena Barueri, quem vence vai garantir a vaga nas semifinais. O Oeste terminou a fase de classificação na liderança.