Paulista A2: Água Santa viaja praticamente com força máxima

Paulista A2: Água Santa viaja para Rio Claro praticamente com força máxima



As únicas baixas seguem sendo o zagueiro João Paulo e o atacante Nando, entregues ao departamento médico

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Diadema, SP, 23 (AFI) – Água Santa e Rio Claro estão a um passo de retornarem à elite do futebol estadual. Nesta segunda-feira, às 15h, os times se enfrentam no Estádio Municipal Dr. Augusto Schimidt Filho no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista Série A2.

O Netuno tem duas participações na elite, sendo a última na temporada passada, em que foi rebaixado. Depois de terminar a primeira fase como único time invicto, na vice-liderança, o Água Santa eliminou a Portuguesa nas quartas de final, com vitória por 2 a 0 e derrota por 2 a 1.

Foto: Michael Sanches / Água Santa

QUASE FORÇA MÁXIMA

Para o duelo, o técnico Sérgio Guedes terá praticamente força máxima. Como os cartões foram zerados no mata-mata, ninguém está suspenso.

BAIXAS

Com isso, a tendência é que o time usado nos dois jogos das quartas seja mantido a não ser alguma alteração pontual.

ÁGUA SANTA: Oliveira; Luis Ricardo, Helder, Rodrigo Sam e Rhuan; Tauan, Marzagão e Luan Dias; Lelê, Renato Júnior e Dadá Belmonte. Técnico: Sérgio Guedes.