Paulista

PAULISTA A2: Chegou a hora de garantir acessos e conhecer finalistas



Água Santa deu passo importante na luta pelo acesso, enquanto Oeste, melhor clube da primeira fase, aposta no fator casa para festejar

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – O Campeonato Paulista da Série A2, exatos três meses após seu início, conhecerá os clubes que subirão para a elite nacional e ainda decidirão o título. O Água Santa deu passo importante na luta pelo acesso, enquanto o Oeste, melhor clube da primeira fase, aposta no fator casa para festejar.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PAULISTA A2!



GARANTIDO?

O Água Santa venceu o Rio Claro, por 2 a 0, fora de casa, e, agora, pode perder por até um gol de diferença que subirá de divisão. Ao Galo Azul restará vencer por três ou mais gols de diferença. Se fizer dois gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

Água Santa está perto do acesso. (Foto: Michael Sanches / Água Santa)

Os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 18h45, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A partida não será realizada em Diadema porque o Distrital do Inamar não tem iluminação. O Água Santa está fora da Série A1 desde 2020. A seca do Rio Claro, enquanto isso, vem desde 2016.

TUDO ABERTO?

Na Arena Barueri, às 21 horas, o Oeste receberá o São Bernardo. Na ida, os rivais empataram por 1 a 1. O vencedor ficará com o acesso e, em caso de novo empate, pênaltis. Melhor clube da primeira fase, o Oeste está invicto em casa. São nove jogos com sete vitórias e dois empates. Aproveitamento de 85,2%.

O Oeste esteve na elite pela última vez em 2020. O São Bernardo, com apenas duas vitórias fora de casa, não joga a elite estadual desde 2017. Na primeira fase da atual temporada, em Barueri, o Oeste venceu o Bernô por 2 a 1.