Paulista A2: Definidas as datas da final entre Bernô e Netuno

Paulista A2: Definidas as datas da final; Bernô e Netuno já jogam neste sábado



Finalíssima, no Canindé, será na próxima segunda-feira com mando do Água Santa

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta sexta-feira, as datas, os horários e os locais das finais do Campeonato Paulista da Série A2. Após o sonhado acesso à elite do Paulistão, São Bernardo e Água Santa ainda brigarão pelo título.

IDA E VOLTA!

No ritmo da maratona de jogos, o primeiro duelo da final já será neste sábado, menos de dois dias depois do jogo do acesso. O São Bernardo será o mandante, às 19 horas, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A volta acontecerá na segunda-feira, às 17h30, no Canindé, em São Paulo. A partida não será realizado em Diadema porque o Distrital do Inamar não tem iluminação.

LEMBRA?

O Água Santa foi segundo colocado na fase de classificação, com 31 pontos, terminando de forma invicta. Só perdeu a invencibilidade nas quartas para a Portuguesa, por 2 a 1. Caiu em 2020 e volta em 2022.

Água Santa vai brigar pelo título. (Foto: Michael Sanches / Água Santa)

A última participação do são Bernardo no Paulistão aconteceu em 2017. O São Bernardo ficou em quinto lugar na primeira fase com 23 pontos, mas cresceu de produção nas quartas diante do Atibaia e depois nas semifinais diante do Oeste, que teve a melhor campanha na fase inicial com 36 pontos e 11 vitórias.

Confira os jogos das finais do Paulistão A2 Sicredi:

Ida

Sábado (29)

19h

São Bernardo FC x Água Santa – estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo – Sportv

Volta

Segunda-feira (31)

17h30

Água Santa x São Bernardo FC – estádio do Canindé, em São Paulo – Sportv