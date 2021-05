PAULISTA A2: Disputa pelo acesso começa nesta segunda-feira

Paulista

Água Santa, Oeste, Rio Claro e São Bernardo são os times que estão vivos

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – As semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 começam nesta segunda-feira. São Bernardo, Oeste, Rio Claro e Água Santa são os times que estão na briga por duas vagas na final e consequentemente na elite de 2022.

O Água Santa chega embalado depois de ter eliminado a Portuguesa nas quartas de final, apesar de ter perdido a invencibilidade no jogo de volta, e encara o Rio Claro, a partir das 15 horas, no Estádio Augusto Schmidt.

Principal candidato ao acesso por ter feito a melhor campanha na fase classificatória e também por eliminar o tradicional XV de Piracicaba, o Oeste vai até São Bernardo do Campo enfrentar o São Bernardo, às 20 horas, no Primeiro de Maio.

São Bernardo está na briga pelo acesso à elite (Foto: Gabriel Goto)

Os dois jogos de volta estão marcados para quinta-feira. Por terem melhores campanhas, Oeste e Água Santa têm a vantagem de decidirem em casa. Em caso de dois resultados iguais, a decisão vai para os pênaltis.

AS CAMPANHAS!

Água Santa e Oeste chegam como favoritos após realizarem as melhores campanhas da fase classificatória. O Rubrão foi o líder, com 36 pontos, cinco a mais que o Netuno. Já o Rio Claro ficou em terceiro, com 25, dois a mais que o São Bernardo, que terminou em quinto lugar.

Nas quartas de final, o Oeste passou pelo XV de Piracicaba com um empate sem gols, em Piracicaba, e uma vitória por 2 a 1, em Barueri. Já o Água Santa ganhou da Portuguesa, por 2 a 0, em São Paulo, e perdeu por 2 a 1, no Primeiro de Maio. Essa, por sinal, foi a primeira derrota do Netuno no campeonato.

O Rio Claro enfrentou o Red Bull Brasil nas quartas de final e passou com uma vitória por 2 a 1, em Bragança Paulista, e um empate sem gols, em Rio Claro. O São Bernardo teve pela frente o Atibaia e a vaga veio com uma vitória por 1 a 0, em São Bernardo do Campo, e um empate por 1 a 1, em São José dos Campos.