Paulista A2: João Carlos comemora, mas alerta: “Tem mais um combate”

Paulista A2: Herói do São Bernardo comemora, mas alerta: “Tem mais um combate”



João Carlos foi contratado recentemente e foi o autor do gol no jogo de ida das quartas de final

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 21 (AFI) – João Carlos acabou sendo o herói do São Bernardo nesta sexta-feira. O atacante balançou as redes aos 40 minutos do segundo tempo e garantiu a vaga do Bernô às semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 com o empate, por 1 a 1, ante o Atibaia. Na ida, o Tigre havia ganho por 1 a 0.

“Um jogo decisivo. Sabíamos que não podíamos errar. (No lance do gol) Tive a tranquilidade porque sabia que iria sobrar uma bola. Agora é comemorar, descansar, porque na próxima semana tem mais um combate”, comentou ele.

João Carlos é o nome dele. (Foto: Gabriel Goto)

O Bernô se juntou ao Rio Claro nas semifinais. As semifinais serão formadas de acordo com a campanha no geral. Serão jogos de ida e volta e, em caso de empate, pênaltis. O São Bernardo soma 27 pontos.

João Carlos foi contratado recentemente e foi o autor do gol no jogo de ida das quartas de final. O atacante estava no Volta Redonda e também já defendeu Arraial do Cabo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Madureira (RJ), Cuiabá (MT) e Mirassol (SP).