Paulista A2: Portuguesa inscreve lateral Dênis Neves para as quartas

Paulista A2: Portuguesa inscreve ex-Guarani com passagem pelo rival das quartas de final

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 17 (AFI) – A Portuguesa terá novidade nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. O clube da capital irá inscrever o lateral-esquerdo Dênis Neves. A Lusa, porém, ainda não confirmou quem sairá da lista.

Formado nas bases de Athletico e Coritiba, o jogador também passou por tradicionais clubes paulistas como Oeste, Botafogo, Guarani, Santo André, Água Santa e Taubaté. Fora de São Paulo, passou pelo futebol mineiro e paranaense.

Dênis Neves é a novidade na Lusa. (Foto: Divulgação)

O Água Santa, aliás, é o único invicto do Paulista A2 e adversário da Portuguesa nas quartas de final. O jogo de ida será nesta terça-feira, às 19 horas, no Canindé, em São Paulo. O técnico Fernando Marchiori não terá jogadores suspensos e nem lesionados. Os testes de Covid-19 ainda não tiveram resultados divulgados.

MARCA DE RESPEITO!

Fernando Marchiori completou 15 meses de Lusa. No comando da Rubro-verde desde fevereiro de 2020, ele acumula 41 jogos. Marchiori passa a ser o quinto treinador com mais partidas em tempo ininterrupto no clube neste século, atrás apenas de Candinho (47), Giba (48), Jorginho (74) e Vagner Benazzi (117).

“Tivemos um início de campeonato bem complicado. Oscilamos um pouco e acabamos sofrendo com as lesões de jogadores importantes do nosso elenco. No fim, a parada acabou sendo boa para nós porque deu pra corrigir algumas coisas importantes. Desde que retornamos, vejo o time melhor e evoluindo cada vez mais”, afirmou Marchiori.

Desde que assumiu o comando da equipe, Fernando Marchiori acumula 23 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Antes de virar técnico, o comandante foi jogador e iniciou a sua carreira nas categorias de base da Portuguesa, em 1993. Pela Lusa, o meia teve suas primeiras chances na equipe principal e ainda foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

PORTUGUESA – Thomazella; Diego Jussani, W. Magrão e Fernando Lombardi; Alemão, Walfrido, Caíque e Vinícius; Raphael Luz, Misael e Ermínio.