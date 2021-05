Paulista

Paulista A2: Portuguesa quer fazer valer melhor ataque como visitante para avançar



Rubro-verde acumula 14 gols fora de casa em sete jogos; Média de dois gols por jogo

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 20 (AFI) – A missão da Portuguesa não é das mais fáceis após ter perdido do Água Santa por 2 a 0. A Lusa precisa devolver o placar ou vencer por três ou mais gols de diferença. Aí, é que entra o trunfo do técnico Fernando Marchiori.

O comanda-te apostará no melhor ataque como visitante do Campeonato Paulista da Série A2. A Rubro-verde acumula 14 gols fora de casa em sete jogos. Média de dois tentos por partida. E as últimas duas partidas fora são animadoras, com resultados que colocariam na briga pela semi.

A Lusa goleou o EC São Bernardo no Primeiro de Maio por 5 a 0. Resultado que deixaria a Portuguesa na briga pelo acesso. Antes, o clube da capital ainda fez 3 a 1 no Juventus. Esse placar levaria a decisão para os pênaltis.

DÚVIDAS!

Para a decisão desta sexta-feira, às 19 horas, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, Fernando Marchiori não terá jogadores suspensos ou lesionados. Os testes de Covid-19 foram realizados só nesta quinta-feira e os resultados saem na sexta.

Alemão e Walfrido ainda são dúvidas. Eles ficaram fora do primeiro jogo das quartas de final e ainda não estão 100%. Como treinaram de forma leve ainda não se sabe se vão para o jogo.

PORTUGUESA – Thomazella; Fernando Lombardi, Diego Jussani e Gilberto Alemão; Douglas Dias, Caíque, Denis Neves e Raphael Toledo; Raphael Luz, Maykinho e Ermínio.