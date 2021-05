Paulista A2: Portuguesa tem três motivos para sonhar com a vaga

Paulista

Paulista A2: Apesar do agregado 5 a 0, Portuguesa tem três motivos para sonhar



Portuguesa precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 18 (AFI) – A Portuguesa se complicou na briga pela classificação no Campeonato Paulista da Série A2 ao apanhar do invicto Água Santa, por 2 a 0, no Canindé, nesta terça-feira. Nada, porém, está perdido. A Lusa tem motivos para acreditar em reverter a vantagem do rival.

O Água Santa tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença no jogo de volta que estará classificado às semifinais e seguirá vivo na briga pelo acesso. Já a Portuguesa precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por dois gol de diferença, ou seja, devolver o placar desse jogo de ida, a decisão será nos pênaltis.

Na reta final da primeira fase, a Portuguesa enfiou 3 a 0 no Osasco Audax e 5 a 0 no EC São Bernardo. Esse último resultado foi fora de casa. Os dois placares citados colocariam a Lusa na semifinal. Houve ainda os 3 a 1 sobre o Juventus. Com esse placar, a decisão iria para os pênaltis.

Lusa perdeu do Água Santa. (Foto: Dorival Rosa / Portuguesa)

MEDO!

Se há motivos para sonhar, há motivos para se preocupar. A Portuguesa tem só duas vitórias fora de casa. Sem falar que o rival está invicto e, na primeira fase, o Água Santa meteu 3 a 0 na Lusa.

A partida de volta das quartas de final será disputada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, na próxima sexta-feira (21), às 19h. O duelo não irá acontecer em Diadema já que o Estádio Distrital do Inamar não comporta os equipamentos dos VAR (árbitro de vídeo), que está sendo usado em todo mata-mata do Paulista A2.