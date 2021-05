Paulista

Paulista A2: Rio Claro registra apenas um placar que dá acesso



Dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 18h45, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio Claro, SP, 26 (AFI) – O Rio Claro se complicou na briga pelo acesso no Campeonato Paulista da Série A2 ao perder de 2 a 0 para o Água Santa em casa. Para piorar, o Galo só conseguiu, em 2021, um placar que daria acesso.

O Rio Claro precisa vencer por três ou mais gols de diferença para subir de divisão. Se fizer dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Na primeira fase, o Galo meteu 4 a 1 no Red Bull Brasil em Bragança Paulista. Esse placar daria acesso.

As outras três vitórias fora de casa, porém, foram por placar mínimo. Como mandante, o Rio Claro superou o Monte Azul por 2 a 0, resultado que levaria a decisão para os pênaltis.

Missão complicada para o Rio Claro. (Foto: Aleksandro Ribeiro)

CHEGOU A HORA!

Os dois times voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 18h45, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A partida não será realizado em Diadema porque o Distrital do Inamar não tem iluminação.

O técnico Alberto Félix não terá jogadores suspensos e ainda contará com a volta do atacante Denílson, que torceu o tornozelo e foi poupado na rodada passada. Ele deve voltar no lugar de Maikon Aquino. Jair, poupado por causa de dores no púbis, também é novidade. Acácio e Gindré, por outro lado, seguem fora com lesões musculares.

RIO CLARO – Rafael Pascoal; Toninho, Marcelo, Roger Bernardo e César (Alysson); Magno, Bruno Formigoni, Cesinha e Gian; Jair e Denílson.