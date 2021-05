Paulista A2: São Bernardo ainda não perdeu por dois gols de diferença

Paulista

Invicto há quatro jogos, São Bernardo ainda não perdeu por dois gols de diferença



Dois times voltam a se enfrentar na sexta-feira, também às 15h30, no Martins Pereira, em São José dos Campos

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Bernardo do Campo, SP, 18 (AFI) – O São Bernardo saiu na frente do Atibaia ao vencer por 1 a 0, nesta terça-feira, no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Além da vantagem do empate, o Bernô tem o retrospecto a seu favor.

Em 16 jogos pelo Paulista A2, o Tigre ainda não foi derrotado por dois ou mais gols de diferença. O São Bernardo tem a vantagem do empate, enquanto o Atibaia precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem, já que a vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

São Bernardo saiu na frente do Atibaia. (Foto: Gabriel Goto)

O São Bernardo, aliás, perdeu só duas vezes no Paulista A2. Foi derrotado pelo líder Oeste, por 2 a 1, em Barueri, e caiu como mandante diante do Taubaté, por 3 a 2. No duelo contra o Atibaia, na primeira fase, com mando de campo do Falcão, nada de gols, empate por 0 a 0.

SATISFEITO!

“Vantagem não é algo que deve ser considerada. Um gol, é diferença mínima. Fizemos um jogo muito consistente. Nessa fase se iguala muita coisa. Fico feliz pelo que apresentamos, mas pés no chão. Temos mais 90 minutos para atingirmos o objetivo de chegar à próxima fase”, analisou o técnico Ricardo Catalá.

Os dois times voltam a se enfrentar na sexta-feira, também às 15h30, no Martins Pereira, em São José dos Campos.