Paulista A3: Desportivo Brasil terá reforço para duelo direto pelo G8



Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Feliz, SP, 19 (AFI) – Após deixar a vitória escapar diante do Votuporanguense, o Desportivo Brasil volta à campo nesta quinta-feira (20), a partir das 15h, quando vai até Indaiatuba para enfrentar o Primavera, no Ítalo Limongi, em partida válida pela 13ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Com 16 pontos conquistados, o Desportivo Brasil ocupa a nona colocação da tabela de classificação do Paulista A3, apenas um ponto atrás do Primavera, adversário desta quinta-feira e que é o primeiro time dentro do G8.

RETORNO

Foto: Renan Camargo / DB

Para encarar o Fantasma, o Desportivo Brasil poderá contar com um reforço. O lateral-esquerdo Luiz Hernique, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Noroeste e cumpriu suspensão no empate em 2 a 2 contra o CAV, volta à equipe e fica à disposição para a partida.

Walison Madalena, Fábio Sá, Kaynan, Bruno Luka, Edson, Vinicíus Rodrigues, Igor e Leonan estão pendurados.

Satisfeito com a apresentação do time nos último jogos, o técnico Elio Sizenando deverá manter a mesma escalação para a rodada desta quinta-feira. Ele só fica no aguardo do departamento médico para saber a situação dos atletas em meio à maratona de jogos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Assim, o Desportivo Brasil deve ir à campo com: Levy Sabatim; Nathan Índio, Edson, Leonan e Renan Chaves (Wellington); Guilherme Madruga, Bruno Luka, Alex e Vinícius Rodrigues; Madalena e Tito.