Paulista

Paulista A3: Favorito, Marília recebe o Comercial para se estabelecer no G8



O time não contará com o volante Júnior Santos. Caso perca o confronto, O MAC pode despencar do quinto lugar para perder a vaga no G8

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Marília, SP, 19 (AFI) – De olho nos líderes, o Marília recebe o Comercial nesta quinta-feira, às 17h, no estádio Bento de Abreu. O duelo é válido pela 13° rodada do Campeonato Paulista Série A3, o jogo pode valer vaga no G8.

Mesmo estando bem na competição, a posição do time não é completamente confortável. A tabela ainda segue embolada, mesmo estando em quinto lugar, com 18 pontos. A equipe pode sair do G8 em caso de derrota.

MAC empatou na última rodada contra o São José – Foto: Reprodução / Instagram

RETORNO

Para o importante confronto, o técnico Guilherme Alves deve contar com o retorno do zagueiro Jean Pierre, que deve jogar no lugar de Geninho, que sentiu lesão na coxa.

MACHUCADOS



Os volantes Junior Santos e Felipe Cordeiro seguem no departamento médico. Junior com edema no púbis e Cordeiro com edema na coxa esquerda. Mas mesmo com o incômodo, talvez jogue contra o Comercial.

DÚVIDA



A dúvida é o meia Bruno Sabiá, que sente dores musculares.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO



Diante deste cenário, é provável que o Macão entre em campo com: Cléber Alves; Victor Souza, Jean Pierre e Kauan; Danilo Baia, Léo Couto, Matheus Silva, Bruno Sabiá (Dagoberto) e Diogo Calixto; Lucas Lino e Gustavo Nescau.