Paulista A3: Garotada faz bonito e livra o Rio Preto do rebaixamento



Na vitória sobre o Batatais, o Rio Preto entrou em campo com cinco jogadores revelados na categoria de base

Publicado em 23/05/2021

por Oscar Silva

São José do Rio Preto, SP, 23 (AFI) – No último sábado, a garotada do Rio Preto fez bonito e goleou o Batatais por 4 a 1, em partida disputada no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A vitória garantiu o time alviverde na Terceira Divisão Estadual.

Do time que entrou em campo, cinco jogadores foram revelados pela categoria de base do Rio Preto: zagueiro Diego Valim, lateral-esquerdo Lucas Maia, volante Iago Pereira, meia Teteu e o atacante Thiaguinho. Ainda entraram em campo o meio-campista Ryan e o atacante Afonso.

Após o apito final, o lateral Lucas Maia falou sobre a importância da vitória sobre o Batatais e a permanência do Rio Preto na Série A3 de 2022.

Lucas Maia foi um dos destaques do Rio Preto na vitória de sábado – Foto: Muller Merlotto Silva

“Foi uma tarde muito feliz pra mim. Não só por vestir a camisa do Rio Preto, mas por ajudar o time a vencer e garantir a permanência. A gente sabia que se perdesse as coisas poderiam ficar mais complicadas pra gente. Jogamos muito bem e saímos com a missão cumprida”, disse o jogador.

Lucas Maia também agradeceu a confiança do treinador João Santos, que apostou em seu futebol nas rodadas finais da primeira fase.

“Primeiramente eu agradeço a Deus e depois ao professor João Santos por confiar no meu futebol. Já havia sido relacionado no jogo passado e agora nesse tive a oportunidade de começar como titular. Estou muito feliz”, disse o jogador, que tem apenas 19 anos e um futuro promissor pela frente.

Com a vitória, o Rio Preto segue na 13ª posição da Série A3, agora com 16 pontos ganhos. O time não tem mais chances de rebaixamento, assim como não tem chances de avançar à próxima fase.