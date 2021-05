Paulista A3: Linense fecha com zagueiro Mauro Viana e lateral Douglas

Paulista

Paulista A3: Linense fecha com ex-Santos e ex-Ferroviária para o mata-mata



Linense se classificou na quinta colocação com 24 pontos e pegará o São José nas quartas de final

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 26 (AFI) – O Linense confirmou, nesta quarta-feira, as contratações do zagueiro Mauro Viana, que estava jogando no Aquidauanense-MS, e do lateral-direito Douglas Dias, que estava no Rio Branco-VN.

A dupla chega para reforçar o Elefante da Noroeste no mata-mata do Campeonato Paulista da Série A3. O Linense se classificou na quinta colocação com 24 pontos e pegará o São José nas quartas de final.

Reforços do Linense. (Foto: Divulgação)

Aos 27 anos, Douglas Dias tem passagens por Rio Branco de Venda Nova-ES, Penapolense-SP, Oeste-SP, Novoperário-MS, Nacional-SP, Atlético Itapemirim-ES, Itumbiara-GO, Tupi-MG, Tombense-MG, Icasa-CE e Santos-SP.

Já Mauro Viana é mais experiente, com 37 anos, e vestiu as camisas de Aquidauanense-MS, Três Lagoas-MS, Patrocinense-MG, Ipatinga-MG, Uberlândia-MG, ASA-AL, Confiança-AL, URT-MG, Botafogo-PB, Oeste-SP, Remo-PA, Mogi Mirim-SP, América-RN, São Caetano-SP, Monte Azul-SP, Paulista-SP, União São João-SP e Ferroviária-SP.

Ficha técnica

