PAULISTA A3: Marília e Nacional garantem vagas e definem as quartas

PAULISTA A3: Marília e Nacional garantem vagas e definem confrontos das quartas



Os quatro confrontos estão definidos. Detalhe importante: não há mais PÊNALTIS em caso de empate

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – O Campeonato Paulista da Série A3 conheceu, nesta terça-feira, os últimos classificados e os confrontos das quartas de final. Marília e Nacional se juntaram a Noroeste, Linense, Barretos, Votuporanguense, São José e Primavera, já estavam classificados.Batatais e Penapolense, por outro lado, foram rebaixados.

VEJA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS:

(à esquerda, os clubes que decidirão em casa e com vantagem do empate)

Noroeste x Nacional

Barretos x Primavera

Votuporanguense x Marília

São José x Linense

NÃO TEM PÊNALTIS

As quartas de final, semifinal e final serão disputadas em jogos de ida e volta. As melhores campanhas gerais terão a vantagem de realizar o segundo jogo em casa.

Em caso de empate no placar agregado, vale a melhor campanha. Esta é a grande mudança no regulamento deste ano, porque antigamente a vaga era decidida nos pênaltis. Apenas os dois finalistas garantem acesso ao Paulista A2 2022.

Noroeste comemora gol em cima do Rio Preto

QUE SUFOCO!

A vaga do Marília veio apenas aos 40 minutos do segundo tempo com gol de Léo Couto. O triunfo, por 1 a 0, sobre o Linense, em Lins, jogou o MAC para o sexto lugar com 23 pontos. O desafio do mata-mata será diante do Votuporanguense, terceiro colocado com 27 pontos. O CAV bateu o Primavera por 3 a 1.

Um dos gols do Noroeste em cima do Rio Preto. Foto: ECN

QUE VIRADA!

A classificação do Nacional também foi emocionante. O Bandeirante abriu 1 a 0, mas o Naça teve calma e virou pra 4 a 1. Com 22 pontos e a oitava colocação, o Nacional enfrentará o líder Noroeste. O Norusca atropelou o Rio Preto (3 a 0) e, com 28 pontos, ganhou o direito de ter a vantagem no mata-mata.

MAIS DUELOS!

Vice-líder com 27 pontos, o Barretos, algoz do rebaixado Batatais, por 2 a 0, enfrentará o Primavera, que caiu para o sétimo lugar com 23 pontos. Já o último confronto será entre São José e Linense. Se o time de Lins parou nos 24 pontos, a Águia chegou aos 27, no quarto lugar, ao derrotar o Comercial por 2 a 0 .