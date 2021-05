PAULISTA A3: Noroeste e Votuporanguense avançam e Penapolense cai

Paulista

PAULISTA A3: Noroeste e Votuporanguense antecipam vagas e Penapolense é rebaixado



A 13.ª rodada definiu os dois primeiros classificados às quartas e também o primeiro rebaixado para a Segundona em 2022

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Noroeste e Votuporanguense anteciparam suas classificações às quartas de finais e o Penapolense é o primeiro rebaixado para a Segunda Divisão. Estas foram as principais definições, nesta quinta-feira, quando foi realizada a 13.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.



O Linense que também era líder perdeu em casa e agora divide a vice-liderança com Barretos e São José, todos com 21 pontos.



Noroeste festeja nos vestiários a vaga antecipada

NORUSCA GANHA FORA

O Noroeste, fora de casa, bateu por 2 a 1 o Batatais. Com 24 pontos lidera e está classificado. O Batatais segue na vice-lanterna, com nove, contra 13 de Rio Preto e Olímpia, que estão fora da degola.

Em Votuporanga, o Votuporanguense também chegou aos 24 pontos ao vencer por 1 a 0 o Olímpia.

BARRETOS E EMPATE

Em Lins, o Barretos bateu o Linense por 2 a 0 e subiu para a terceira posição, com 21 pontos, deixando o seu rival em quarto, com a mesma pontuação.

No estádio Bento de Abreu, o Marília empatou com o Comercial por 0 a 0 e acabou caindo para a oitava posição, com 19 pontos. O time de Ribeirão Preto ficou em 11.º, com 16.

São José bateu no Nacional em São Paulo. Foto: Fábio Moraes – SJEC

EM ALTA

O Primavera assegurou a sexta posição com 20 pontos após vencer por 1 a 0 o Desportivo Brasil, com 16 em 12.º. O São José subiu para quinto lugar, com 21 pontos, ao vencer por 2 a 1, em São Paulo, o Nacional com 19 pontos em sétimo.

PRIMEIRA QUEDA

Em casa, o Capivariano fez 2 a 1 no Rio Preto e fica em nono lugar, com 18 pontos, perto do G8 – zona de classificação.

Em Penápolis, o Penapolense, com seis pontos e na lanterna, acabou rebaixado ao ficar no empate por 1 a 1 com o Bandeirante, com 16 pontos em décimo.

A próxima rodada será a penúltima da fase de classificação e será toda disputada no sábado à tarde. Os oito melhores clubes vão chegar às quartas, enquanto os dois piores serão rebaixados.