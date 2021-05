Paulista A3: Noroeste faz dérbi com o Marília para se manter na ponta

Paulista

Paulista A3: Noroeste faz dérbi com o Marília para se manter na liderança



O Alvirrubro vem de vitória por 2 a 1 contra o Batatais e garantiu classificação antecipada

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bauru, SP, 21 (AFI) – Sábado é dia de dérbi regional no Campeonato Paulista Série A3. Noroeste e Marília se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em partida válida pela 14ª rodada, a penúltima da fase de classificação. Esta será a partida oficial de número 80 (veja retrospecto mais abaixo).

O Alvirrubro vem de vitória por 2 a 1 contra o Batatais e garantiu classificação antecipada. O objetivo do clube, agora, é a liderança. O MAC é o oitavo colocado com 19. O Alvirrubro, desfalcado nos últimos jogos, pode ter reforços. A comissão técnica, porém, não divulgou.

MARCA DE RESPEITO

O meio-campo Rogério Maranhão, de 31 anos, que completa 50 jogos neste dérbi, falou sobre a expectativa do jogo que é o mais importante da rodada.

“Dos 50 jogos, com certeza esse será o mais importante, no dérbi número 80. Entrar em campo pelo Noroeste sempre é especial. Estamos classificados, mas vamos entrar sempre para vencer. Queremos manter a liderança, fazendo um grande jogo lá e saindo com o resultado positivo”, comentou o jogador.

Maranhão chegou ao Noroeste para a Copa Paulista 2018, disputou a Série A3 de 2019, depois no segundo semestre daquele ano defendeu o Nacional, mas havia o desejo, tanto dele quanto do Noroeste, pelo retorno. Ele voltou para a Série A3 de 2020 e está disputando em 2021 a sua quarta competição pelo Norusca.

O volante Jonatas completou 50 jogos, na vitória contra o Batatais, e outro que está próximo de alcançar esta marca é Pedro Felipe, que possui 47 partidas com o manto alvirrubro.

Foto: Bruno Freitas/Noroeste

FALA, MARTINS

O técnico Luiz Carlos Martins parabenizou o grupo pela primeira conquista do grupo, que era a classificação. Como ele sempre repete, o segundo passo agora é carimbar a vaga dentro do G4. A expectativa dele, para o dérbi número 80, é de respeito e cautela com o adversário, mas vamos buscar a vitória fora de casa.

“Nosso objetivo é classificar entre os primeiros. Vamos jogar dentro dos nossos padrões e vamos procurar vencer o clássico. Pelo lado do Marília não será diferente. Noroeste e Marília é sempre um jogo diferente, complicado. Tem as vibrações dos torcedores. Vai ser um grande jogo e espero, se Deus quiser, que a gente possa ser mais feliz”, comentou o comandante noroestino.

80.ª PARTIDA OFICIAL

Ambos se enfrentaram até hoje, oficialmente, 79 vezes, sendo 38 em Bauru e 41 em Marília. O Noroeste tem vantagem. Venceu o rival 32 vezes. O MAC ganhou 26. Empates somam 21.