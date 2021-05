Paulista

PAULISTA A3: São José e Votuporanguense vencem fora e ampliam vantagem



Primavera e Nacional ganharam na condição de mandantes. A rodada de volta vai ser disputada na segunda-feira.

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Na abertura das quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A3, nesta sexta-feira, dois times ampliaram suas vantagens. Mesmo jogando fora de casa, São José e Votuporanguense venceram seus jogos e agora vão decidir em casa podendo até perder.

Nacional superou o Noroeste na capital

MAC CAI EM CASA

O Votuporanguense bateu por 2 a 0 o Marília mesmo dentro do estádio Bento de Abreu. Dono da melhor campanha, no jogo de volta o Votuporanguense pode perder até por dois gols de diferença. O Marília vai precisar de uma goleada, com três gols de diferença, para se classificar.

SÃO JOSÉ GANHA EM LINS

O São José fez 1 a 0 em cima do Linense, no Estádio Gilbertão, na cidade de Lins. No duelo de volta poderá empatar ou até perder por um gol para chegar às semifinais. O Linense precisa ganhar por dois gols de diferença.

PRIMAVERA FIRME

Na cidade de Indaiatuba, o Primavera superou o Barretos por 2 a 1 e agora joga pelo empate na volta. A vantagem pela melhor campanha é do time barretense que vai seguir na luta pelo título se ganhar por qualquer contagem.

Primavera se impôs diante do Barretos em Indaiatuba

NAÇA DERRUBA NOROESTE

No estádio Nicolau Alayon, na capital, o Nacional fez 2 a 0 em cima do Noroeste e agora na volta em Bauru pode perder até por um gol de diferença. O Noroeste, com melhor campanha, precisa devolver a derrota por dois gols para seguir na competição.