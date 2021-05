PAULISTA A3 tem 12.ª rodada com jogos equilibrados e briga pelo G8

Paulista

PAULISTA A3 tem 12.ª rodada com jogos equilibrados e muita briga pelo G8



A diferença do líder, Noroeste, para o oitavo colocado, o Primavera, é de apenas cinco pontos: 21 a 16.

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – No ritmo acelerado de jogos para suprir o atraso provocado pela pandemia de covid-19, acontece nesta segunda-feira à tarde com a disputa completa da 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

A briga por uma vaga na zona de classificação – G8 – é intensa, tanto que a diferença do líder, Noroeste, para o oitavo colocado, o Primavera, é de apenas cinco pontos: 21 a 16.

O Portal FUTEBOL INTERIOR faz a cobertura com EXCLUSIVIDADE, apresentando a rodada dos oito confrontos e depois deles os comentários, fichas técnicas e gols de todas as três divisões do Campeonato Paulista.

Noroeste defende a liderança em Bauru. Foto oficial – ECN

COBERTURA COMPLETA

JOGOS EQUILIBRADOS

Em Bauru acontece um duelo equilibrado entre o Noroeste e o Linense, terceiro com 18. Outro será disputado no estádio Martins Pereira, entre o São José e Marília, ambos com 17 pontos.

O vice-líder Votuporanguense, com 20 pontos, vai sair diante do Desportivo Brasil, com 15, em décimo.



DUELO NA CAPITAL

Na capital, o Nacional, em sétimo com 16 pontos, vai receber o Capivariano, com 15 pontos em nono lugar e na disputa por vaga no G8. Em Birigui, o Bandeirante, em alta e com 14 pontos em 11.º, vai receber o regular Barretos, com 17 pontos em quinto lugar.

Para evitar o descenso, o Comercial com 12 pontos em 14.º, joga em Ribeirão Preto diante do Rio Preto, com 13 pontos em 12.º lugar.

Votuporanguense segue atrás da liderança

CONTRA O REBAIXAMENTO

Na luta contra o rebaixamento, o lanterna Penapolense, com quatro pontos, recebe o Primavera, oitavo com 16. O penúltimo colocado Batatais, com oito pontos, vai sair diante do Olímpia, com 12 pontos, em 13.º.

PELO REGULAMENTO

Pelo regulamento após o término do turno – 15 rodadas – os oito melhores avançam às quartas de finais, enquanto os dois piores serão rebaixados à Segunda Divisão em 2022.