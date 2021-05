Brasileiro

Série C: Paulo Baier comemora estreia do Criciúma com vitória: ‘Estou satisfeito’



O novo comandante do Tigre admitiu que o único objetivo para essa primeira rodada era a vitória

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 31 (AFI) – A estreia do técnico Paulo Baier no comando do Criciúma foi com o pé direito ao começar o Campeonato Brasileiro da Série C com vitória, em cima do Ituano, em casa, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse. Após o final da partida, o novo comandante do time carvoeiro enalteceu o resultado como mandante e valorizou a entrega de todos os jogadores durante os 90 minutos.

“Estou muito satisfeito. Estamos construindo uma equipe ainda. Nessa semana ainda chegaram jogadores, e leva um pouco de tempo para entrosar, mas estou muito satisfeito pelo rendimento e por fazer eles acreditarem. Eu posso fazer tática, motivar, mas se eles não quiserem, nada muda. Todos estão de parabéns pela mudança de espírito”.

Ao todo, desde a chegada de Paulo Baier, a nova comissão técnica teve três semanas de preparação visando esse jogo de estreia. Na visão dele, o único objetivo para essa primeira rodada era a vitória, afinal a equipe vinha de um rebaixamento no Campeonato Catarinense e precisava desse resultado positivo para ganhar confiança.

“Jogando bem ou mal, o objetivo era somar três pontos. Jogamos dentro de casa e precisamos vencer. Fiquei muito mais feliz que o time jogou bem. Todo mundo participou. Para o treinador é satisfatório. Saí de campo orgulhoso por ganhar a partida e por ter feito um bom jogo”.

Agora, o Criciúma trabalha para manter os 100% de aproveitamento na Série C e busca se manter na briga pela liderança do Grupo B. No domingo (06), a equipe carvoeira joga fora de casa contra o São José-RS, no Estádio Francisco Novelletto, às 18h, em Porto Alegre, pela segunda rodada da competição nacional.