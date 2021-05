Brasileiro

Série C: Paulo Baier promete reforço de jogadores experientes no Criciúma



A equipe catarinense já anunciou alguns reforços e segundo o treinador, novas peças devem chegar em breve

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 18 (AFI) – Após a queda para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, a diretoria do Criciúma deu início a uma reformulação na equipe, dispensando alguns atletas e anunciando a contratação do ídolo Paulo Baier como novo treinador.

RECONSTRUÇÃO

Foto: Celso da Luz / Criciúma EC

Apresentado há duas semanas, Paulo Baier recebeu um elenco de 14 atletas em sua chegada e já vem trabalhando, juntamente à diretoria do Criciúma para a contratação de novas peças. Segundo o treinador, a parte física ainda é ruim.

“Ainda estamos em construção, essa semana devem estar chegando novos jogadores. Quando me apresentei, tínhamos 14 jogadores e estamos colocando todo mundo para jogar, esse é o mais importante para pegar ritmo. Precisamos melhorar muito, estamos muito longe do ideal, principalmente na parte física”, afirmou o treinador.

REFORÇOS

Pensando na sequência da temporada, onde o Criciúma irá participar da Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe catarinense já anunciou alguns reforços e segundo o treinador, novas peças devem chegar em breve. Léo Costa, Gabriel Henrique, Jessé e Warley foram anunciados nesta semana pelo Tigre.

“O momento é muito difícil, complicado, mas acredito que com nosso trabalho no dia a dia e quando chegarem jogadores mais experientes, que disputaram Paulistão, Série B, daremos uma cara diferente ao time. Agora estamos treinando, avaliando e buscarei fazer o melhor que posso aqui”, completou Paulo Baier.

PRÓXIMO DESAFIO

A preparação do Criciúma para a estreia na Série C durará aproximadamente mais duas semanas. O Tigre irá enfrentar, na primeira rodada, a equipe do Ituano, no dia 30 de maio, a partir das 16h, no estádio Heriberto Hülse.