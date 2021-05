Paysandu acerta com o treinador Vinicius Eutrópio para a Série C

Paraense

Paysandu acerta com o treinador Vinicius Eutrópio



Treinador estava sem clube desde que deixou o Joinville durante o Campeonato Catarinense

19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 19 (AFI) – O Paysandu anunciou na noite desta quarta-feira o seu novo treinador para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele será Vinicius Eutrópio (foto abaixo), técnico bastante rodado no futebol brasileiro e que recentemente deixou o Joinville.

Segundo anúncio do clube paraense nas redes sociais, Eutrópio desembarcará em Belém no próximo sábado e no domingo acompanhará a final do Campeonato Paraense diante da Tuna Luso das arquibancadas. Na ocasião o time será dirigido interinamente pelo auxiliar-técnico Wilton Bezerra.

A contratação de Eutrópio surpreendeu imprensa e muitos torcedores, pois era dada como certa a contratação do treinador Márcio Fernandes, que comandou o Santo André no Campeonato Paulista. O detalhe é que Fernandes já havia sido procurado pela diretoria do Paysandu no início do ano, mas optou por permanecer no Vila Nova.

Além de Márcio Fernandes, outro nome que chegou a ser sondado pela diretoria bicolor foi o de Thiago Carpini, outro treinador que trabalhou no Campeonato Paulista, mas na Internacional de Limeira.

Vinicius Eutrópio chega para dirigir o time na Série C do Campeonato Brasileiro

Fato é que Vinicius Eutrópio chega para consertar o trabalho negativo que vinha desenvolvendo Itamar Schulle, demitido pelo Paysandu logo após a derrota para a Tuna Luso por 4 a 2 na partida de ida da final do Campeonato Paraense.

O novo treinador do Paysandu tem 54 anos e coleciona passagens por times tradicionais do país, caso de América-MG, Figueirense, Ponte Preta, Santa Cruz e Guarani. Em 2018 se aventurou no Bolívar, da Bolívia, mas logo retornou ao Brasil. Seu último trabalho foi no Joinville, tendo saído recentemente durante o Catarinense 2021.

O Paysandu jogará no próximo domingo contra a Tuna Lusa pelo Campeonato Paraense e no outro final de semana estreará na Série C diante da Tombense, em Tombos.