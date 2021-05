Paysandu conquistar bi do Paraense em cima do Tuna Luso

Paraense

PARAENSE: Gabigol entra, faz hat-trick e Paysandu conquista bi em cima do Tuna Luso



Gabriel Barbosa, com três gols, foi o grande destaque da partida que confirmou o bicampeonato ao Papão

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 23 (AFI) – Bicampeão. Na começo da noite deste domingo (23), o Paysandu virou para cima do Tuna Luso para se sagrar campeão do Campeonato Paraense de 2021. Depois de perder o jogo de ida da decisão por 4 a 2, o Papão conseguiu reverter a vantagem e fez 4 a 1 neste duelo de volta disputado no Estádio da Curuzu, em Belém.

Gabriel Barbosa, com três gols, foi o grande destaque da partida. Igor Goularte também fez para os bicolores, enquanto Paulo Rangel descontou para a Águia Guerreira.

Este é o 49º título do Paysandu no Campeonato Paraense, igualando o Bahia como maior vencedor de estaduais. Para chegar até essa grande decisão, o Tuna Lusa fez uma campanha de quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Já o Paysandu tem sete vitórias, quatro empates e uma derrota. Os dois times passaram da semifinal após dois empates e vencendo nos pênaltis. o Papão eliminou o Castanhal enquanto o Tuna passou pelo Remo.

DETALHES DO DUELO

O Paysandu foi para campo com o técnico interino, Wilton Bezerra. Ele mudou o time que Itamar Schulle costumava escalar. Alisson e Igor Goularte ganharam a titularidade. Pelo lado da Tuna, o jogo começou da melhor forma possível. Aos quatro minutos, a bola foi alçada na área, em direção a Dedé.

Nicolas subiu para afastar o perigo, mas meteu a mão na bola. Pênalti para a Tuna. Paulo Rangel partiu com tranquilidade para a bola, deslocou o goleiro Victor Souza, que nem saiu na foto. A Tuna abriu o placar e ficou cada vez mais perto do título. Com o gol, o atacante virou o artilheiro do campeonato.

Mas logo em seguida, aos 14 minutos, o Papão conseguiu o empate. Paulinho avançou pelo meio, acionou Marlon que deu um belo passe para Igor Goularte. O atacante chegou batendo cruzado e colocou a bola no fundo do gol.

O jogo estava muito pegado, com muitas faltas e cartões amarelos. Aos 50, Neto foi expulso do jogo. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo, após falta em Marlon. Atacante da Tuna foi para o chuveiro mais cedo.