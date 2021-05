Paysandu demite Itamar Scülle após banho tático do Tuna Luso

Paraense

Após banho tático do Tuna Luso, Paysandu anuncia demissão de Itamar Schülle



Ao todo, foram oito vitórias, quatro empates e três derrotas, com 18 gols marcados e 13 sofridos de Itamar no Paysandu em 2021

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 16 (AFI) – A derrota por 4 a 2 no jogo de ida da final do Campeonato Paraense, diante do Tuna Luso, foi a gota d’água para a diretoria do Paysandu, que logo após a partida, anunciou por meio das redes sociais a demissão do treinador Itamar Schülle, junto do auxiliar-técnico Lucas Isoton e o preparador físico Edson Belo.

A CASA CAIU

O agora ex-comandante do Papão vinha sendo bastante criticado pela torcida nas redes sociais, que pedia a saída do treinador devido a inconsistência da equipe apresentada em campo. Ao todo, Itamar esteve à frente do Paysandu em 15 partidas. Foram oito vitórias, quatro empates e três derrotas, com 18 gols marcados e 13 sofridos e um aproveitamentode 62,2%.

Foto: John Wesley / Ascom Paysandu

A decisão da diretoria veio logo após a derrota, onde o Paysandu foi dominado completamente pelo time adversário, que busca o título estadual após 33 anos. Segundo o clube de Belém, que agradeceu ao treinador e aos membros da comissão técnica que também deixam o time, Wilton Bezerra receberá e treinará a equipe até o anúncio de um novo técnico.

“O Paysandu Sport Club informa que Itamar Schulle não é mais técnico da equipe de futebol profissional bicolor. Além dele, o auxiliar-técnico Lucas Isotton e o preparador físico Edson Belo também deixam seus cargos.A instituição agradece aos três profissionais pelos seus serviços prestados”, disse o Papão por meio de uma nota oficial.

FOCO TOTAL

Sem tempo para lamentar, o Paysandu já se prepara para o segundo e decisivo jogo das finais do Parazão 2021. Com o resultado deste domingo, a Tuna Luso poderá perder por até um gol de diferença no duelo de volta que ficará com o título Estadual. A segunda partida está marcada para o próximo domingo, às 17 horas, no Mangueirão, em Belém.