Paysandu sonda dupla de treindores que passou pelo Santo André

Paraense

Série C: Paysandu sonda dupla de treinadores que passou pelo Santo André



Márcio Fernandes e Paulo Roberto Santos são cotados no Papão da Curuzu

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 18 (AFI) – O Paysandu segue buscando seu novo treinador. Vários nomes estão sendo consultados, dentre eles, o do técnico Paulo Roberto Santos, que, nesta temporada, comandou o Santo André no Campeonato Paulista. O treinador confirmou que foi sondado, mas que, por enquanto, não passa apenas de uma conversa inicial.

Paulo Roberto Santos foi procurado por um empresário que tem boa relação com a diretoria do Paysandu, que também já iniciou contato com Márcio Fernandes. Curiosamente, o treinador assumiu justamente o cargo de Paulo Roberto no Ramalhão. Ele foi campeão da Série C do Brasileiro pelo Vila Nova.

Paulo é um dos nomes especulados no Paysandu

Outro cotado é Givanildo de Oliveira, ex-América Mineiro. O treinador demonstrou interesse em aceitar um possível convite do Paysandu para a disputa da Série C, mas garantiu não ter recebido nenhum contato. Ele tem sete passagens pelo clube, onde conquistou cinco títulos estaduais.

Existe ainda uma possibilidade do Paysandu fazer uma proposta para Robson Melo, justamente seu adversário na decisão do Campeonato Paraense. Ele está no Tuna Luso e iria para o Papão apenas ao fim do estadual. Por enquanto, a equipe segue sendo comandada por Wilton Bezerra, auxiliar permanente.

FINAL!

Paysandu e Tuna Luso se enfrentam neste domingo, às 17h, na Curuzu, pela decisão do Campeonato Paranese. No jogo de ida, o Tuna venceu por 4 a 2.