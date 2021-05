Pedro celebra primeiro hat-trick e brinca sobre ‘dívida’ de jantar a Arrascaeta e Michael

Pedro se destacou em mais uma vitória do Flamengo. Depois de golaço marcado na última rodada da Conmebol Libertadores, o centroavante foi titular na semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda e marcou os três gols da vitória por 3 a 0.

Este foi seu primeiro hat-trick com a camisa 21 da equipe carioca, que o tornaram o artilheiro do time no estadual. Após a partida, na saída do gramado, o atacante celebrou o feito e se mostrou aliviado que os três gols saíram.

“Finalmente saiu esse terceiro gol, só fazia dois, dois. Estava torcendo para sobrar uma bolinha. Flamengo pede isso, para estar sempre em alto nível. Time praticamente misto hoje, mas todo mundo deu seu melhor”, disse.

“É continuar o trabalho. Mérito total do Michael, passe sem palavras do Arrascaeta. É alto nível que o flamengo pede sempre, e vamos trabalhar para conquistar mais coisas”, completou.

Para a Record, o atacante ainda brincou com seus dois garçons da noite. Perguntado se devia um jantar a Michael, o atacante disse que devia a ele e a Arrascaeta.

“Para o Michael e para o Arrascaeta. Mas os três gols foram mérito do trabalho em grupo. Nossa equipe está de parabéns e agora é focar no jogo da Libertadores”, ressaltou.