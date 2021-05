Pedro Scooby posta Cintia nua e repete mania que tinha com Piovani

Pedro Scooby agitou as redes sociais ao publicar um vídeo mostrando a mulher, a modelo Cintia Dicker, completamente nua no banho. Esse era uma ato recorrente do surfista na época em que ele era casado com Luana Piovani. Scooby costumava publicar fotos da atriz sem roupa em noites quentes do casal, e a própria Piovani uma vez contou que ele “se excita” fazendo isso.