Penapolense 1 x 1 Bandeirante – CAP é rebaixado no Paulista A3

Paulista

Penapolense 1 x 1 Bandeirante – CAP só empata e é rebaixado no Paulista A3



O time da casa fez uma de suas melhores partidas, mas não conseguiu evitar a queda

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Penápolis, SP, 20 (AFI) – O Penapolense está rebaixado na Série A3 do Campeonato Paulista. A queda foi confirmada na noite desta quinta-feira ao ficar no empate por 1 a 1 com o Bandeirante, em pleno estádio Tenente Carriço, pela 13° rodada. O resultado também não foi bom para o time de Birigui, que segue fora do G-8.

Com o empate, o Penapolense ficou na lanterna, com apenas seis pontos, não podendo mais deixar a zona de rebaixamento. A situação só piora, já fazem quase dois anos que o clube não vence em casa. O Bandeirante, por outro lado, ficou em décimo, com 16. O primeiro dentro do G-8 é o Marília, com 19.

CAP NA FRENTE!

Precisando do resultado a qualquer custo para tentar se salvar do rebaixamento, o Penapolense começou a partida indo para cima. Com apenas seis minutos, o time da casa quase abre o placar. Após lindo contra-ataque, que começou em lançamento de Du Gaia para Thiago Rômulo que, serviu Rogerinho. Ele limpou o zagueiro e bateu cruzado, a defesa afastou o lance que claramente abriria o placar.

Penapolense está rebaixado

Conforme o tempo foi passando, a equipe de Birigui foi se encontrando dentro de campo e aos poucos passou a dominar a partida. O Bandeirante controlava a partida e arriscava as finalizações de longa distância. A oportunidade mais clara veio em cobrança de escanteio, quando a bola ficou viva dentro da pequena área, mas a defesa conseguiu espalhar a bola para fora da área.

No entanto, foi o Penapolense que acabou abrindo o marcador. Em boa trama de ataque do time da casa, a bola ficou viva dentro da área. Thiago César tentou dar o chutão, dentro da pequena área, mas mandou em cima de Thiago Rômulo. A bola acabou indo parar no fundo das redes.

EMPATE DO BANDEIRANTE!

No segundo tempo, o Bandeirante precisou sair, mas encontrou um Penapolense fechado. Mas o talento acabou fazendo a defesa. Albinho fez linda jogada no meio de campo e abriu pelo lado esquerdo. A bola chegou até Paulão, livre dentro da área. O zagueiro se esticou todo para empurrar deixar tudo igual.

O Penapolense ainda tentou se colocar na frente do marcador logo de cara. Elton recebeu na entrada da área, fez fila na marcação do Bandeirante, mas, na hora de tirar um dez, jogou caprichosamente para fora.

Aos 24 minutos, Elton acionou Chiquinho, que foi derrubado dentro da área, pênalti. Léo Carvalho foi para a cobrança e parou na defesa do goleiro Henal. A bola ainda bateu na trave, mas acabou não entrando. E a maré de azar continuou. O Penapolense lutou, criou, mas não conseguiu concluir e acabou rebaixado.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Bandeirante enfrenta o Comercial no sábado, às 15h, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui. No mesmo dia, às 17h, o Penapolense visita o São José no Martins Pereira, em São José dos Campos.