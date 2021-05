Penapolense 2 x 2 Desportivo Brasil – Fim da linha para o Dragão

Paulista

Penapolense 2 x 2 Desportivo Brasil – Dragão empata e não consegue classificação



Mesmo se vencesse, porém, não teria conseguido a vaga por conta dos resultados da rodada

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Penápolis, SP, 25 (AFI) – O Desportivo Brasil não conseguiu avançar às quartas do Campeonato Paulista Série A3. Na tarde desta terça-feira, pela 15ª e última rodada da primeira fase, visitou o lanterna Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, e empatou por 2 a 2. Mesmo se vencesse, porém, não teria conseguido a vaga.

Com o resultado, o Desportivo Brasil encerra a participação na décima posição com 20 pontos, dois a menos do que o Nacional, que fecha o G8. O Penapolense, que já estava rebaixado, termina como único time que não venceu, com sete pontos.

PRIMEIRO TEMPO

Os dois times buscaram o gol no primeiro tempo. Esse seria o objetivo natural do Desportivo Brasil, que lutava pela classificação. O CAP, porém, já entrou rebaixado, mas jogou sério e foi o o time que abriu o placar. Aos 38 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na pequena área e Matheus Carrasco só empurrou para o gol.

A alegria, porém, durou pouco, muito pouco. Isso porque aos 43, Alex Nemetz pegou rebote da entrada da área e chutou de forma precisa para empatar. E apenas dois minutos depois, Tito fez boa jogada pela esquerda, tabelou e chutou rasteiro para virar.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o ritmo diminuiu. O Desportivo tomou mais cuidado e acabou recuando muito para segurar o resultado. Sem desistir, o Penapolense foi valente empatou aos 35 minutos com bela cabeçada de Bruno Bezerra. A bola foi em direção ao chão e ainda tocou na trave antes de entrar.

Logo depois, o Desportivo Brasil teve uma chance de ouro com pênalti. Luis Henrique, porém, cobrou mal e mandou para fora. Neste momento, porém, o Marília abria o placar em seu jogo e tirava qualquer chance do Dragão.