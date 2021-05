Penapolense e Primavera se enfrentam com objetivos distintos na A3

Paulista

Enquanto o Penapolense é o lanterninha, com quatro pontos, o Primavera ocupa a oitava colocação da tabela de classificação, com 16

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Penápolis, SP, 16 (AFI) – Em situações diferentes na tabela de classificação da Série A3 do Campeonato Paulista, Penapolense e Primavera medirão forças pela 12ª segunda rodada da competição estadual nesta segunda-feira (17), a partir das 17h, no estádio Tenente Carriço, em uma partida onde as duas equipes precisam da vitória para chegar perto de seus objetivos no estadual.

Enquanto o Penapolense, único time que ainda não venceu no Paulista A3, é o lanterninha, com quatro pontos, oito atrás do Comercial, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Primavera ocupa a oitava colocação da tabela de classificação, com 16 pontos, um acima do Capivariano, primeiro time fora do G8.

CAP COM DÚVIDAS

Foto: Silas Reche / Penapolense

O treinador Sérgio Caetano terá dúvidas para escalar a equipe do Capivariano no duelo decisivo diante do Primavera, no Tenente Carriço.

Após a derrota por 3 a 1 para o Votuporanguense, na última rodada, o treinador irá avaliar a equipe para encontrar uma formação ideal para o duelo. Rogério volta de suspensão e volta ao time titular.

“Sabemos que será uma tarefa difícil, mas não impossível. Apesar de a gente não ter vencido ainda, o time vem se apresentando bem e está faltando um pouco de sorte e, errar menos principalmente nas finalizações onde o time tem criados várias situações para marcar durante os jogos”, disse Caetano.

PRIMAVERA COMPLETO

O time do primavera que irá encarar o Penapolense deve ser bem parecido com a equipe que vem entrando em campo nas últimas rodadas do Paulista A3. Com todos os jogadores à disposição, sem suspensos, lesionados ou contaminados por Covid-19, Ademir Fesan poderá contar com o que tem de melhor para escalar o time.

Com isso, o Primavera deve ir à campo com praticamente o mesmo time que empatou em 1 a 1 com o Capivariano na última rodada. A comissão técnica ainda avalia a condição física dos jogadores e só fará mudanças em caso de desgaste físico, devido à maratona de jogos.