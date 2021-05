Penapolense tenta último suspiro para evitar queda contra Bandeirante

Paulista

Penapolense x Bandeirante – CAP tenta último suspiro para evitar rebaixamento



Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Penápolis, SP, 19 (AFI) – Tentando uma última reação na Série A3 do Campeonato Paulista, o Penapolense receberá na tarde desta quinta-feira (20), a partir das 17h, a equipe do Bandeirante, em partida válida pela 13ª rodada da competição estadual, que pode rebaixar o time mandante.

CENÁRIO

Lanterninha, com cinco pontos, o Penapolense precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para ainda se manter com chances de permanecer no Paulista A3 em 2022.

O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Rio Preto, com 13 pontos.

Na tabela de classificação do Paulista A3, o BEC aparece na 10ª colocação, com 15 pontos ganhos, dois atrás do Primavera, primeiro time no G8.

DÚVIDAS

O treinador Sérgio Caetano terá dúvidas para escalar a equipe do Penapolense no duelo decisivo diante do Bandeirante, no Tenente Carriço. Sem jogadores suspensos, lesionados ou afastados por covid, o comandante poderá escalar o que tem de melhor para a partida.

Após a derrota por 3 a 1 para o Votuporanguense e o empate em 0 a 0 com o Primavera na última rodada, o treinador irá avaliar a equipe para encontrar uma formação ideal para o duelo diante do Bandeirante.

DESFALQUES NO BANDEIRANTE

Para o encarar o Penapolense, o técnico Márcio Ribeiro terá desfalques. Ficam de fora, o meia Gabriel Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Jackson Maninho, Everton Sena e Chico, todos entregues ao departamento médico.

Como opção para o decorrer do jogo, o atacante Thales Martins, que cumpriu suspensão no empate em 0 a 0 contra o Barretos na última rodada deverá ficar à disposição do treinador, que deve manter a base dos últimos jogos.