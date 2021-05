Penedo Previdência realiza prestação de contas. Confira vídeo na íntegra aqui!

Decom PMP

O Conselho Gestor do Penedo Previdência – como também é identificado o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo – fez a prestações de contas referente ao ano de 2020.

A exposição dos dados contou com a participação do Diretor Presidente do Penedo Previdência, o servidor público efetivo Enaldo Zacarias; do Diretor Presidente do Conselho Gestor, o Procurador Municipal Francisco Sousa Guerra; e demais componentes do referido conselho, além dos representantes da empresa responsável pelo estudo.

Francisco Guerra abriu a reunião realizada nesta quinta-feira, 13, destacando a importância da transparência adotada na gestão do órgão responsável por administrar a previdência do funcionalismo da Prefeitura de Penedo.

“O que está dando certo tem de mostrar para a população e esse é o caso do Penedo Previdência, levando para o servidor a certeza que o dinheiro dele está bem guardado, dando a publicidade devida a esses fatos”, salientou Francisco Guerra.

Contabilidade

De acordo com o que foi explicado na reunião, a prestação de contas segue o que rege a Lei Municipal 1.611/2018, que criou a previdência própria de Penedo.

A execução orçamentaria 2020 teve receitas na casa dos R$ 8.995.197,73, sendo as despesas do Penedo Previdência, inclusive para 13 aposentados e 4 pensionistas assistidos pelo instituto.

O Penedo Previdência trabalha com superávit primário, tendo um montante de quase 20 milhões de reais atualmente depositado em conta bancária para garantir a aposentadoria dos funcionários públicos penedenses.

Por Thiago Sobral – jornalista Decom PMP

Vídeo – Ricardo Alves Decom PMP