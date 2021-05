Penedo: Vice-prefeito anuncia filiação ao PTB e pré-candidatura a deputado estadual

O vice-prefeito de Penedo, João Lucas, anunciou nesta terça-feira, 25, em seu programa de rádio, o Realidade, levado ao ar de segunda a sexta-feira das nove horas ao meio-dia pela Penedo FM, a sua filiação

ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do deputado estadual Antonio Albuquerque, padrinho político de JL.

O novo filiado à legenda deve assumir a presidência municipal do PTB em Penedo, sendo responsável pela montagem da nova diretoria e fortalecimento da sigla partidária na histórica cidade dos sobrados.

Durante o programa que contou com a participação de companheiros da imprensa penedense, João Lucas, anunciou também sua pré-candidatura a deputado estadual no próximo pleito eleitoral de 2022. JL que também é chamado de ‘secretário do povo’, foi o vereador mais votado da história do município de Penedo, somando em 2016, um total de 2009 votos.

Além de bom de voto, o atual vice-prefeito já provou ser bom também para transferir voto. Em 2014, sem o apoio de João Lucas em Penedo, o deputado estadual Antonio Albuquerque e o federal Nivaldo Albuquerque, tiveram respectivamente, 13 e 64 votos nas urnas da cidade ribeirinha. Já em 2018, contando com o apoio do então vereador João Lucas, o estadual AA obteve 864 votos, enquanto o federal Nivaldo Albuquerque pulou para 1380 votos.