‘Pensei que eu era ridículo’, desabafa Arthur do BBB21 sobre procedimentos estéticos

Em entrevista à revista Quem, o ex-BBB Arthur Picoli falou sobre procedimentos estéticos e skincare. Segundo o crossfiteiro, após a sua saída do programa diversas clínicas o procuraram para realizar harmonização facial e bichectomia, plástica que remove as bochechas proeminentes.

“Do jeito que me julgaram, me falaram para ir lá fazer procedimentos no rosto, pensei que não ia mais nem olhar no espelho depois”, brincou a “cria” de Conduru. Arthur ainda disse que, em sua opinião, muitos influenciadores acabam exagerando nos procedimentos. “Aquelas bocas que o pessoal está colocando agora, parecem duas linguiças toscanas na cara da pessoa”, completou.

Apesar de considerar algumas práticas um exagero, o ex-bbb afirmou que cada um deve fazer o que quer. Ele, por exemplo, irá colocar um pouco de botox no nariz e irá manter a rotina de skincare que começou no Big Brother Brasil. “A primeira vez que passei um produto no rosto foi dentro da casa do BBB. Não sabia nem o que era skincare, achei que era um produto”, revelou.