PEPSICO tem vagas de emprego para TODO BRASIL; veja cargos

A PEPSICO tem vagas de emprego pelo país! A empresa é destaque em produtos alimentícios, e está a procura de profissionais que possam garantir bons resultados sempre. Se você quer uma chance no mercado de trabalho, com registro em carteira e muitos benefícios, não pode deixar a oportunidade da PEPSICO escapar! Veja todas as orientações para se inscrever, a seguir!

PEPSICO tem vagas de emprego para TODO BRASIL

A PEPSICO está divulgando diversas oportunidades de emprego para todo o país. São vagas com benefícios como assistência médica, participação nos lucros ou resultados, assistência odontológica, previdência privada, vale-refeição e seguro de vida. Os cargos disponíveis são:

Assistente de Logistica de Transportes PL;

Promotor(a) de Vendas – Jundiaí / SP;

Promotor(a) de Vendas – Vacaria;

Vendedor (a) Externos com Cnh “C, D ou e” Pernambuco;

Vendedor Externo CNH ‘C, D ou E’ – Rio de Janeiro;

Vendedor Externo Cnh “C, D ou e” Espirito Santos;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho II;

Vendedor Externo com Cnh “C, D ou e” em Goiás;

Promotor(a) de Vendas – Zona Sul / SP;

Promotor(a) de Vendas – Rio de Janeiro/RJ;

Promotor(a) de Vendas – Ribeirão Preto / SP;

Vendedor Reserva | Maringá PR | Necessário Cnh C, D ou E;

Entregador(a);

Vendedor Reserva Campinas;

Vendedor Reserva – ENTORNO DE BRASÍLIA;

Banco de Currículos Mulheres em Vendas | Necessário Cnh C, D ou E;

Vendedor Pronta Entrega Reserva – LINHARES/ES.

Como se inscrever

A PEPSICO tem vagas de empregos e, para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar o currículo atualizado. A empresa está em busca de profissionais que possam complementar o time de sucesso!

