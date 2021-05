Pernambucano

PERNAMBUCANO: Sport e Náutico empatam e decisão segue em aberto



Em duelo disputado, clubes criam chances de definir o jogo, mas ficam no 1 a 1

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 16 (AFI) – Abrindo a final do Campeonato Pernambucano, Náutico e Sport ficaram no 1 a 1 na Arena de Pernambuco. Em um duelo disputado, Leão e Timbu dominaram momentos específicos do jogo e criaram chances para defini-lo, mas não conseguiram vencer. Com isso, a decisão da taça segue em aberto para o segundo jogo

EQUILÍBRIO E GOL NO FIM



Apesar de jogar fora de casa, o Náutico começou o clássico pressionando e em cima do Sport. A primeira ação ofensiva do Timbu saiu dos pés de Kieza, aos cinco minutos. Um minuto depois, o meia Thiago Lopes respondeu para o Leão e obrigou o goleiro Alex Alves a fazer uma grande defesa e evitar o primeiro gol.

No fim do primeiro tempo, após os clubes alternarem entre momentos de sufoco passado e domínio, o placar foi aberto. Aos 46 minutos, já nos instantes finais, Everaldo recuperou bola no sistema defensivo alvirrubro. Após tabelar com Neilton, o atacante rubro-negro cortou a defesa e mandou para as redes.

GOL RELÂMPAGO E POLÊMICA

Na volta dos vestiários, o panorama se repetiu e o Náutico voltou em cima. Pressionando, o Timbu logo chegou ao empate. Aos 5 minutos, Wagner Leonardo aproveitou sobra de bate-rebate na área e, mandou para as redes em lance chorado. O gol acordou o Timbu o qual voltou a assustar o Leão nos minutos seguintes, através de Jean Carlos. No lance, Maílson fez milagre.

Nos minutos seguintes, o duelo esfriou. Aos 29, contudo, veio a polêmica do jogo. Em lance muito difícil de impedimento, Kieza mandou a bola para as redes. O tento, contudo, foi anulado. Após revisão do VAR, a irregularidade foi confirmada e o jogo seguiu. Nos dois lances seguintes, o Timba teve a grande chance de virar o jogo, mas Maílson fez milagres e garantiu o 1 a 1.

GRANDE FINAL



Sport e Náutico voltarão a campo na disputa pelo título do Pernambucano no próximo domingo (23), às 16h. A decisão ocorrerá no Estádio dos Aflitos, em Recife. Contudo, caso as chuvas em Recife sigam fortes, a decisão poderá ser transferida para a Arena de Pernambuco. O vencedor do duelo fica com a Taça, enquanto novo empate forçará a decisão por pênaltis.