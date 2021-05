Perto do oitavo jogo em 32 dias, Fluminense vive fase invicta e pode ter time misto para o Carioca

Em meio à Libertadores e a reta final do Campeonato Carioca, o Fluminense está prestes a completar seu oitavo jogo em 32 dias e segue invicto: são cinco vitórias e dois empates até aqui. Assim, para poupar parte dos atletas que já estão desgastados, o técnico Roger Machado deve utilizar, se não todos os reservas, uma equipe mista contra a Portuguesa-RJ. O duelo que acontecerá neste domingo, às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, valerá pelo jogo de ida das semifinais do Estadual.

> Veja as datas das semifinais do Campeonato Carioca

Na última rodada da Taça Guanabara, diante do Madureira, o treinador já havia testado diversos de seus reservas, levando apenas Marcos Felipe, Yago e Nino dos titulares para o jogo. Assim, pode ser uma oportunidade de ouro para aqueles que já tinham ido bem antes e vem sendo importantes ao saírem do banco, especialmente na Libertadores, como nos casos de Gabriel Teixeira, Cazares, Caio Paulista e até Paulo Henrique Ganso. Há chances de o zagueiro David Braz fazer sua estreia. Recuperado de Covid-19, ele estava em transição e deve ser relacionado.

Há também aqueles que são reservas imediatos nas posições e precisam ser testados. Samuel Xavier na lateral-direita, Manoel na zaga, Wellington no meio, além de Abel Hernández e Raúl Bobadilla no ataque. Na lateral-esquerda, Egídio está suspenso após ser expulso contra o Santa Fe, o que pode abrir espaço ao jovem Jefté, que apareceu no banco do profissional pela primeira vez no último jogo do Estadual.



+ Relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense



– A partir de agora a gente começa a organizar as semifinais. Quero poder contar com todos que puderem estar à disposição para esse jogo tão importante do campeonato estadual, mas a gente vai avaliar a recuperação dos jogadores. A sequência é grande, o jogo foi muito desgastante com um a menos. A partir de amanhã (quinta-feira), a gente começa a planejar – afirmou Roger, em coletiva após a vitória por 2 a 1 contra o Santa Fé.

Desde que os titulares voltaram a ativa, no entanto, os resultados são muito positivos. A última vez que a equipe perdeu foi no dia 26 de março, por 3 a 2, para o Volta Redonda, já com Fred e companhia em campo. Entretanto, vale ressaltar que este foi o único revés do time desde que Roger assumiu, já que nas outras duas derrotas da temporada Aílton Ferraz é quem estava na beira do gramado. De lá para cá, já são cinco vitórias – quatro no Carioca e uma na Libertadores -, além de dois empates – um em cada competição disputada.

– Não vejo vantagem para a Portuguesa. Nós temos um time muito focado e concentrado. Estamos acostumados a virar a chave. Não é a primeira vez que vivemos essa situação de estar em mais de uma competição. Nosso grupo é muito forte, dá tranquilidade, pois quem entrar deve entrar bem. Já jogamos em campos que não eram o nosso e nos habituamos rápido. Muitos jogadores já atuaram em equipes que o mando de campo não – disse Nino nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho.

Veja o resultado dos jogos disputados pelos times mistos do Fluminense na temporada:

3ª rodada da Taça Guanabara – Flamengo 0 x 1 Fluminense (apenas alguns profissionais de volta)

4ª rodada da Taça Guanabara – Bangu 0 x 1 Fluminense (apenas alguns profissionais de volta)

5ª rodada da Taça Guanabara – Boavista 0 x 2 Fluminense (apenas alguns profissionais de volta)

11ª rodada da Taça Guanabara – Fluminense 4 x 1 Madureira (time todo reserva)

Veja os resultados do Fluminense desde a última derrota:

7ª rodada da Taça Guanabara – Fluminense 1 x 1 Vasco

8ª rodada da Taça Guanabara – Macaé 0 x 4 Fluminense

9ª rodada da Taça Guanabara – Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu

10ª rodada da Taça Guanabara – Fluminense 1 x 0 Botafogo

11ª rodada da Taça Guanabara – Fluminense 4 x 1 Madureira

1ª rodada da Libertadores – Fluminense 1 x 1 River Plate (ARG)

2ª rodada da Libertadores – Santa Fé (COL) 1 x 2 Fluminense