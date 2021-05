Petrobras abre mais de 300 vagas para jovens aprendizes; saiba como se candidatar

A Petrobras abriu, nesta segunda-feira (24), mais de 300 vagas para jovens aprendizes. As oportunidades estão distribuídas entre municípios de seis estados brasilieros e do Distrito Federal: Fortaleza (CE); Brasília (DF); São Luís (MA); Betim e Ibirité (MG), Três Lagoas (MS); Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Rio de Janeiro e Seropédica (RJ); Porto Alegre (RS) e São José dos Campos (SP).

O programa da empresa irá oferecer cursos profissionalizantes nas seguintes áreas: logística, operador de inspeção de qualidade, assistente administrativo, operador de suporte técnico em TI, mecânico de manutenção, pedreiro de edificações e encanador predial.

Para participar, é preciso ter entre 14 anos e 22 anos e 11 meses completos, estar cursando partir do 5º ano do fundamental ou ter concluído o ensino médio. As inscrições podem ser realizadas através do site até o dia 28 de maio.

Aqueles que forem selecionados irão ter uma jornada de 4h diárias, de segunda a sexta-feira, durante um ano. Dentre os benefícios, está o direito a uma remuneração mensal de um salário-mínimo, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional