Petrobras reduz preço da gasolina a partir de HOJE!

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (30), uma nova redução no preço médio por litro da gasolina nas refinarias. O novo preço vai passar a valer a partir deste sábado (1º). O valor a partir de então passa a ser de R$ 2,59 por litro, o que representa uma queda de 1,9%. Em valor monetário, essa redução foi de R$ 0,05 por litro.

No dia 15 de abril de 2021, que foi o último reajuste feito pela Petrobras, a gasolina aumentou cerca de 1,9%. A alta do combustível naquela ocasião teve um percentual próximo com a queda anunciada pela companhia atualmente.

Além da gasolina, a Petrobras reduziu também o preço do diesel. A diminuição do preço, nesse caso, foi ainda maior no valor bruto do que da gasolina, no total de R$ 0,06. Em percentual, esse número também é maior que o da gasolina, no caso de cerca de 2,17%, e totalizando o preço de R$ 2,71 por litro.

No último reajuste, a Petrobras aumentou o preço do diesel em 3,8%. De qualquer modo, é importante ressaltar o fato de que a queda do preço de ambos os combustíveis, nesse momento, se torna um tanto quanto especial, já que é a primeira baixa no preço após o novo presidente da petroleira ter assumido, que é o general Joaquim Silva e Luna.

As discussões sobre o preço dos combustíveis na Petrobras

Importante lembrar que Luna tomou posse do cargo no dia 19 de abril de 2021, justamente por discussões a respeito da alta de preços que estava ocorrendo nos combustíveis. Bolsonaro se mostrou insatisfeito com a postura em relação aos preços que estavam sendo colocados na gasolina e no diesel.

Indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, Luna veio com um discurso de tentar controlar essa grande variação no preço dos combustíveis. Apesar disso, o seu discurso não agradou apenas ao presidente do país, mas também aos investidores de ações. Isso ocorreu porque o general disse que não iria interferir na paridade de importação.

Apesar disso, os combustíveis continuam tendo uma alta relevante durante todo o ano de 2021. Levando em conta o preço nas refinarias, a gasolina teve um avanço de 40,7%. Ao mesmo tempo, o diesel avançou cerca de 34,1%.

A política de preços e a alta no preços dos combustíveis

No mês de dezembro de 2020, o litro da gasolina custava cerca de R$ 1,84, levando em conta seu preço médio. Enquanto isso, o diesel estava com o preço de R$ 2,02. Ambos os combustíveis chegam hoje a R$ 2,59 e R$ 2,71, e assim, se pode observar a relevância da alta que ocorreu em 2021.

Nesta sexta-feira (30), a Petrobras fez questão de reafirmar a sua política de preço, que justificaria a alta do preço da gasolina e do diesel. Segundo a companhia, esse conjunto de políticas estão “associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio”

A Petrobras também diz que a variação de preços depende de alguns fatores externos. A empresa diz que: “Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis”.

De qualquer modo, a Petrobras ainda acrescenta o fato de que os impostos também pesam no preço final. Segundo a empresa: “Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biodiesel e etanol anidro, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis”